Die Bayer-Profis feierten den Erfolg mit den Fans

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der Finaleinzug von Bayer Leverkusen in der Europa League hat dem TV-Sender RTL eine Top-Quote beschert. Bis zu 6,6 Millionen Zuschauer in der Spitze sahen das 2:2 (0:1) der Werkself im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom. Im Schnitt verfolgten 4,96 Millionen Menschen die Partie am Donnerstagabend. Dies bescherte RTL einen Marktanteil von 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Im Finale trifft Leverkusen am 22. Mai in Dublin auf den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo, RTL überträgt das Endspiel live.

