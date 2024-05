"Naturgewalt": Leverkusens Florian Wirtz

Der ehemalige Leverkusener Manager Michael Reschke hat die Meistermannschaft von Trainer Xabi Alonso vor dem Finale in der Europa League am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) über den grünen Klee gelobt - vor allem aber Nationalspieler Florian Wirtz. "Der Junge ist eine Naturgewalt", sagte Reschke, der von 2004 bis 2014 die sportliche Verantwortung bei der Werkself getragen hatte, in einem Interview mit web.de

Wirtz, ergänzte Reschke (66), sei "schon jetzt ein internationaler Spitzenspieler, der in den kommenden Jahren auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Michael Ballack und Toni Kroos stehen wird". Der 21 Jahre alte Nationalspieler verbinde "Talent, Teamgeist, Mentalität und Führungsqualität auf einem Niveau, das jeden Fußball-Liebhaber begeistert".

Auch für Trainer Alonso hat Reschke, der nach seiner Zeit in Leverkusen unter anderem Technischer Direktor beim FC Bayern war, nur Superlative übrig. Er sei "natürlich derjenige, der das alles verbindet", der Respekt, den der Baske genieße, spreche für sich. "Wie die Spieler ihn nahezu vergöttern, setzt allem die Krone auf. Xabi hat dafür gesorgt, dass alle davon überzeugt sind, dass Großes möglich ist."

Im Europa-League-Finale sieht Reschke "das schwierigste Spiel der Saison" für Leverkusen. Dort werde nicht der Fußball gespielt werden, den Bayer in den meisten Spielen in dieser Saison gezeigt habe, "sondern es wird eine brutale Schlacht werden".

