Schweden im Achtelfinale gegen Titelverteidiger USA

Foto: AFP/SID/SAEED KHAN

Im Achtelfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland kommt es zum Kracher-Duell Schweden gegen USA. Der Olympiazweite aus Schweden gewann zum Vorrundenabschluss der Gruppe G mit 2:0 (0:0) gegen Argentinien und zieht als souveräner Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Titelverteidiger USA hatte sich am Dienstag mit einem torlosen Remis gegen Portugal ins Achtelfinale gezittert. Die Wolfsburgerin Rebecka Blomqvist (66.) und Elin Rubensson (90., Foulelfmeter) trafen zum Sieg.

Im neuseeländischen Hamilton war von Beginn zu erkennen, dass die Schwedinnen bereits vor der Partie für die Runde der besten 16 qualifiziert waren. Trainer Peter Gerhardsson ließ aus der Stamm-Elf einzig das Innenverteidigerinnen-Duo starten, Rekordnationalspielerin Caroline Seger durfte das Team als Kapitänin aufs Feld führen.

Das war auch dem Spiel anzumerken, folglich ging es in der von Chancenarmut geprägten Partie torlos in die Kabinen. In einer Druckphase nach der Pause ließen die Tre Kronor dann die Muskeln spielen und gingen durch Blomqvist (66.) verdient in Führung. Rubensson sorgte für den Endstand.

