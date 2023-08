England schlägt China deutlich mit 6:1

Foto: AFP/SID/BRENTON EDWARDS

Immerhin 1,75 Millionen Fußballfans haben am Dienstagmittag den 6:1-Kantersieg der englischen Europameisterinnen gegen China bei der WM in Australien und Neuseeland in der Live-Übertragung im ZDF verfolgt. Der Marktanteil belief sich auf 20,4 Prozent.

Das 09.00-Uhr-Spiel zwischen Portugal und Titelverteidiger USA (0:0), womit die Amerikanerinnen in die K.o.-Runde einzogen, sahen im Zweiten 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 25,9 Prozent. Die beiden weiteren Spiele wurde im Stream bei sportstudio.de übertragen.

