Andries Jonker warnt vor Südafrika

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Nationaltrainer Andries Jonker sieht das frühe Scheitern von großen Nationen wie Deutschland als Warnsignal für die Niederlande im WM-Achtelfinale gegen Außenseiter Südafrika. "Ich denke, es ist ein weiterer Kampf bei der Weltmeisterschaft zwischen einem sogenannten kleineren Land - ich denke, viele Leute im Frauenfußball werden Südafrika als kleiner ansehen - und einem größeren Land", sagte der Coach des Vize-Weltmeisters am Vorabend des Duells in Sydney.

Vor dem Turnier wurden die Niederländerinnen nicht unbedingt als Top-Favorit auf den Titel gezählt. Doch auch ohne die verletzte Starstürmerin und Ex-Münchnerin Vivianne Miedema zog Jonkers Team relativ mühelos ins Achtelfinale ein, dort ist die Favoritenrolle am Sonntag (4.00 Uhr MESZ/sportschau.de) klar verteilt. Zumindest auf dem Papier.

"Sie spielen mit Herz und Seele, für die Menschen in ihrem Land. Die Mannschaft hat ein großes Herz, einen großen Kampfgeist", sagte der frühere Bundesliga-Trainer Jonker anerkennend. Südafrika, in der Weltrangliste nur auf Platz 54, hatte sich in einer Gruppe mit Schweden, Italien und Argentinien das Ticket für die Runde der besten 16 gesichert.

Die Reise bei der WM in Australien und Neuseeland soll nun noch nicht beendet sein, die Südafrikanerinnen wollen auch für die Fans in der Heimat ihr Märchen fortschreiben. "Für diese Menschen arbeiten und kämpfen meine Heldinnen", sagte Nationaltrainerin Desiree Ellis.

