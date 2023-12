Hrubesch warnt vor Wales

Horst Hrubesch warnte unermüdlich davor, die finale Hürde auf dem Weg zum Olympia-Finalturnier zu unterschätzen. "Es ist eine Mannschaft, die schlechter dasteht, als sie wirklich ist. Sie können Fußball spielen, wenn man sie lässt", sagte der Interimsbundestrainer vor dem wichtigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen in Wales am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de).

Das Hinspiel hatte seine Auswahl im Oktober mit 5:1 klar gewonnen, in der ersten Hälfte aber durchaus Probleme offenbart. Als Tabellenschlusslicht sind die Waliserinnen mittlerweile bereits abgestiegen in die B-Liga.

Hrubeschs Spielerinnen gelobten volle Konzentration, genau wie beim wegweisenden 3:0 im Showdown gegen Dänemark am vergangenen Freitag in Rostock. "Unser Ziel ist, das Spiel zu gewinnen - und auch so hoch wie möglich", meinte Klara Bühl vom FC Bayern und vermutete, dass Wales vor eigenem Publikum "ein Stück weit besser" auftreten werde.

Mit einem Sieg vor rund 7000 Fans in Swansea würde die DFB-Auswahl als Gruppensieger sicher in die Finalrunde um die Teilnahme an den Sommerspielen einziehen. Dort werden die letzten zwei Europa-Tickets für Paris 2024 im Februar vergeben, ausgelost werden die beiden Paarungen am kommenden Montag.

Ein wenig schielte Hrubesch schon Richtung Lostöpfe, schließlich sind die Weltmeisterinnen aus Spanien und Olympia-Gastgeber Frankreich sicher weiter. Der 72-Jährige würde "am liebsten" zunächst auf die Französinnen treffen: "Dann hätte man zwei Chancen."

Les Bleues sind als Ausrichter nämlich automatisch qualifiziert für die Sommerspiele 2024. Kommt Frankreich ins Endspiel, reicht also der dritte Platz für eines der beiden offenen Europa-Tickets.

