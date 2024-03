Lea Schüller bejubelt das 3:0

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihre Bundesliga-Tabellenführung vor dem Gipfeltreffen mit dem VfL Wolfsburg ausgebaut. Die Meisterinnen bezwangen Aufsteiger RB Leipzig am 16. Spieltag souverän mit 5:0 (3:0) und vergrößerten ihren Vorsprung auf den VfL auf vier Punkte. Die Verfolgerinnen hatten am Freitag überraschend 1:2 (0:1) bei der TSG Hoffenheim verloren.

Pernille Harder (2.) und Nationalstürmerin Lea Schüller (4.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für einen Traumstart bei der Premiere in den eigens für die Bayern-Frauen entworfenen Trikots. Erneut Schüller (19.) und Harder (64.) legten nach, Linda Dallmann (90.+2) erzielte in der Nachspielzeit den Endstand.

Dank des Spielverlaufs konnte der Titelverteidiger mit frühzeitigen Wechseln Kräfte sparen für das Topspiel beim DFB-Pokalsieger in der Volkswagen Arena am kommenden Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport). So gab Münchens Innenverteidigerin Magdalena Eriksson (59.) ihr Comeback nach einem Mittelfußbruch im vergangenen Dezember.

© 2024 SID