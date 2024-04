Rückt nach: Janina Minge

Foto: FIRO/FIRO/SID/Marcel Engelbrecht

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß kann wegen einer Erkrankung nicht zum DFB-Team reisen und fällt damit für die kommenden Spiele in der EM-Qualifikation aus. Für die Mittelfeldspielerin von Bayer Leverkusen nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch die Freiburgerin Janina Minge nach.

Deutschland tritt am Freitag (20.30 Uhr/ARD) im ersten EM-Qualifikationsspiel in Linz gegen Österreich an. Am 9. April (18.10 Uhr/ZDF) trifft das DFB-Team in Aachen auf Island.

© 2024 SID