Bibiane Schulze Solano ist neu im DFB-Team

Bibiane Schulze Solano kann sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Island auf ihr Startelfdebüt freuen. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch sicherte der Deutsch-Spanierin am Dienstag (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen einen Platz in seiner Anfangsformation zu.

"Das ist natürlich eine Ehre für mich", sagte die Abwehr-Spezialistin von Athletic Bilbao vor ihrem zweiten Länderspiel. Beim 3:2 in Österreich am Freitag hatte die 25-Jährige in der zweiten Hälfte eine überzeugende Premiere im DFB-Trikot gegeben. Im Vorjahr war sie noch kurz davor gewesen, für den späteren Weltmeister Spanien aufzulaufen.

Eine Verletzung verhinderte damals ihren Einsatz, zu Jahresbeginn nahm der DFB Kontakt auf - mit Erfolg. "Ich musste gar nicht lange überlegen, als der Anruf kam", verriet Schulze Solano, die nun für ihr Geburtsland festgespielt ist: "Ich bin megahappy, für Deutschland zu spielen."

Auch Hrubesch ist "heilfroh" über diese Entscheidung. "Mit der Qualität, die sie hat, ist sie auf einem guten Weg", sagte der 72-Jährige, "und als Linksfuß ist sie hochinteressant." Auch mit Blick auf seinen 18er-Kader für die Olympischen Spiele (24. Juli bis 11. August).

"Natürlich ist Olympia das Ziel. Aber ich gehe das step by step an", sagte Schulze Solano über das anstehende Sommer-Highlight in Frankreich: "Aber ich bin gerade erst angekommen und muss erst mal beweisen, was ich drauf habe."

