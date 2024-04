Almuth Schult bei einem ihrer 66 Länderspiele

Foto: AFP/GETTYIMAGES/SID/IRA L. BLACK

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat bei ihrem Comeback nach anderthalb Jahren Pause eine Niederlage kassiert. Mit dem Hamburger SV verlor Schult (33) am Sonntag in der 2. Bundesliga beim SC Sand 0:1 (0:1). Die Olympiasiegerin von 2016 hatte ihr bis dato letztes Spiel vor der Geburt ihres dritten Kindes im Oktober 2022 für Angel City FC in den USA absolviert.

Schult, Welttorhüterin 2014 und Europameisterin 2013, war vor zwei Wochen zu ihrem Jugendklub zurückgekehrt. Die frühere Wolfsburgerin hatte als erste Spielerin einen Passus in den FIFA-Statuten in Anspruch genommen, der Müttern nach der Geburt die Rückkehr auch außerhalb der ansonsten geltenden Transferfristen ermöglicht.

In ihrem ersten Spiel nach der Pause erlebte der HSV allerdings einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Amelie Bohnen traf bereits nach neun Minuten für den ehemaligen Bundesligisten Sand. Schult, die einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben hat, war chancenlos.

