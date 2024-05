Die DFB-Frauen spielen erstmals in Hannover

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr abschließendes EM-Qualifikationsspiel am 16. Juli gegen Österreich in Hannover. Für die Auswahl von Horst Hrubesch dient das Rückspiel gegen den Nachbarn zugleich als Generalprobe für die Medaillenjagd bei den Olympischen Spielen (25. Juli bis 11. August). Die Anstoßzeit für die Premiere in Niedersachsens Landeshauptstadt und der übertragende TV-Sender werden noch bekannt gegeben.

In der Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz liegt das deutsche Team nach Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) als Tabellenführer der Gruppe A4 voll auf Kurs. Die kommenden Pflichtaufgaben stehen in drei Wochen an, dann geht es beim Doppelpack am 31. Mai in Rostock sowie am 4. Juni in Gdynia jeweils gegen Polen.

