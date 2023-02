Der DFB verfolgt nachhaltige Ziele für die Heim-EM

Foto: AFP/SID/ANDRE PAIN

Die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland soll auch ein Stück weit im Zeichen des Klimaschutzes stehen. Wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf im ZDF-Sportstudio erklärte, wolle der Verband ein "nachhaltiges Turnier" ausrichten. "Wir haben ganz viele Ideen mit der UEFA, wie man das Turnier nachhaltig gestalten kann", sagte der 61-Jährige am Samstag.

Das solle laut dem Verbandschef jedoch nicht das Hauptaugenmerk sein: "Wir sind aber auch der Deutsche Fußball-Bund und wollen sportlich erfolgreich sein." Neuendorf erinnerte an die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, dort gab es "Freude an dem Spiel und dem Turnier. Das zurückzugewinnen, wäre ein Erfolg."

© 2023 SID