1000. Länderspiel: DFB spielt offenbar gegen die Ukraine

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ein Jubiläumsspiel für den Frieden: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Juni offenbar gegen die Ukraine austragen. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Allerdings seien bis zur endgültigen Ansetzung noch einige Details zu klären.

"Das können wir nicht bestätigen", hieß es vonseiten des DFB auf die SID-Anfrage, ob der Termin und der Gegner bereits fix sei: "Wir sind aber in Gesprächen, zu denen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber keinen Wasserstand abgeben können." Laut RND ist Gelsenkirchen als Austragungsort der Partie im Gespräch.

Der DFB will offenbar die Chance nutzen, um mit dem Länderspiel seine Solidarität mit dem Land auszudrücken, das sich seit einem Jahr im Krieg mit Aggressor Russland befindet. Demnach könnten ukrainische Geflüchtete ins Stadion eingeladen werden und die Einnahmen als Spende den Kriegsopfern zugutekommen.

Des Weiteren konkretisieren sich wohl die Pläne einer US-Reise der DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick. Laut RND soll das Co-Gastgeberland der WM 2026 im Oktober besucht werden. An der Ostküste sind demnach je ein Test gegen die USA und gegen Mexiko angedacht, die mit Kanada das nächsten Weltturnier veranstalten.

Wegen der Heim-EM 2024 bestreitet Gastgeber Deutschland bis zum Turnierstart nur Testspiele. Den Auftakt macht am 25. März (20.45 Uhr/ZDF) die Begegnung mit Peru in Mainz, drei Tage darauf (20.45 Uhr/RTL) ist Belgien in Köln der Gegner. Weitere Länderspiele stehen für Juni, September, Oktober und November auf dem Programm.

© 2023 SID