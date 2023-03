Der kroatische Fußballverband und Nationaltrainer Zlatko Dalic setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fort. Der 56-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis 2026. "Er hat alle gesetzten Ziele erreicht", sagte Verbandspräsident Marijan Kustic.

Zlatko Dalic ist seit 2017 Trainer Kroatiens

Foto: AFP/SID/JACK GUEZ

Dalic führte Kroatien 2018 ins WM-Finale und 2022 ins WM-Halbfinale. "Er hat eine fantastische Atmosphäre und eine Einheit innerhalb des Team geschaffen", lobte Kustic.

Für Dalic ist das Amt "die größte Ehre und Freude, die ein Trainer haben kann". Es würden noch viele große Herausforderungen vor ihnen liegen. Das nächste große Ziel von Dalic und Kroatien ist die EM 2024 in Deutschland.

What were @DalicZlatko's best moments so far as #Croatia head coach, as he extends his contract until 2026? 📢#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/rzd8tv9osN