Doppelpack von Ronaldo - Portugal siegt gegen Luxemburg

Foto: AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Auch dank eines torhungrigen Cristiano Ronaldo hat Portugal einen makellosen Start in die Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland hingelegt. Die Portugiesen siegten dank eines Doppelpacks des Superstars ungefährdet mit 6:0 (4:0) bei Außenseiter Luxemburg und stehen nach dem zweiten klaren Sieg im zweiten Spiel an der Spitze der Gruppe J.

Ronaldo erzielte die frühe Führung (9.) und das 4:0 (31.) für das Team des neuen Cheftrainers Roberto Martinez, es waren die Länderspieltore Nummer 121 und 122 für den 38-Jährigen. Dazu trafen Joao Felix (15.), Bernardo Silva (18.) und Otavio (77.). Rafael Leao vergab in der 85. Minute einen Foulelfmeter, drei Minuten später traf er aus dem Spiel heraus.

Zum Auftakt der Qualifikation hatte der Europameister von 2016 am Donnerstag Liechtenstein mit 4:0 bezwungen, Ronaldo war in diesem Spiel mit seinem 197. Einsatz zum internationalen Rekordnationalspieler aufgestiegen.

In Gruppe F warten mit der Slowakei, Island und Bosnien-Herzegowina noch anspruchsvollere Gegner auf die Portugiesen.

