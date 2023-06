Schade fällt damit für das Ukraine-Spiel aus

Kevin Schade ist verletzungsbedingt von der deutschen Nationalmannschaft abgereist und fällt für das 1000. Länderspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine in Bremen aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, klagt der Offensivspieler vom FC Brentford über leichte muskuläre Probleme, seine Teilnahme an der U21-EM im Sommer soll nicht gefährdet werden. Ohnehin sollte Schade nach dem Ukraine-Spiel zur U21 abreisen.

Bundestrainer Hansi Flick lud daher Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) für einige Trainingstage auf den Campus. Moukoko kam am späten Vormittag bereits in Frankfurt/Main an. Beide allerdings sind nicht für einen Einsatz vorgesehen, sie werden am Sonntag zum U21-Trainingslager weiterziehen. In Südtirol bereitet Antonio Di Salvo die Titelverteidiger auf die EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) vor.

