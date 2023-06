Rund 6,0 Millionen TV-Zuschauer beim Länderspiel

Das 0:1 der deutschen Nationalmannschaft im Länderspiel in Polen hat bei den Fußball-Fans nur mäßiges Interesse geweckt. Trotz der Rückkehr des Spielbeginns in die Primetime verfolgten in der ARD durchschnittlich nur 5,92 Millionen TV-Zuschauer die Liveübertragung der ARD aus Warschau. Rund ein Jahr vor der Heim-EM lag der Marktanteil (MA) für den vorletzten Auftritt des Teams von Bundestrainer Hansi Flick vor der Sommerpause bei 26,8 Prozent.

Die ZDF-Übertragung vom Jubiläums- uns Friedensspiel der deutschen Mannschaft vier Tage zuvor in Bremen gegen die Ukraine (3:3) sahen 4,57 Millionen Fußball-Interessierte (MA: 27,0 Prozent). Allerdings war die Begegnung bereits um 18.00 Uhr und nicht wie ansonsten üblich erst um 20.45 Uhr angepfiffen worden.

