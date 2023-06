Nachrücker Finn Ole Becker

Gerade noch im Urlaub, jetzt bei der U21-EM: Hinter Mittelfeldspieler Finn Ole Becker vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim liegen turbulente Tage. "Es war aufregend, es ging alles ziemlich schnell", sagte der 23-Jährige nach seiner Ankunft in Georgien, wo das DFB-Team am Donnerstag gegen Israel (18.00 Uhr/Sat.1) in die Mission Titelverteidigung startet.

Becker war am Samstag nach der Verletzung von Ansgar Knauff in das Aufgebot gerückt. Wie es der Zufall wollte, war der Hoffenheimer gerade in der Nähe, als DFB-Trainer Antonio Di Salvo aus dem Trainingslager in Südtirol anrief. "Ich war auf dem Weg mit meinem besten Kumpel nach Meran. Ich bin eine gute Stunde gefahren, das war alles ohne viel Aufwand", sagte der 23-Jährige in einer Medienrunde.

Becker hatte sich für alle Falle bereit gehalten, nach der Verletzung von Knauff klingelte dann das Telefon. "Ich hatte schon vor einer Woche Kontakt mit dem Trainer. Er meinte, dass es eventuell sein kann, dass ich nachrutsche. Ich hatte aber nicht mehr damit gerechnet. Jetzt freue ich mich, hier zu sein und versuche, meinen Teil dazu beizutragen, erfolgreich zu sein", sagte Becker.

Becker, der seit der U18 für Deutschland spielte und bislang dreimal für die U21 auflief, übernimmmt die Rückennummer 7 von Knauff. "Es tut mir wahnsinnig leid für ihn, dass er sich verletzt hat. Kurz vor einer EM ist eine Verletzung bitter", sagte er.

Neben Israel trifft Deutschland in der Gruppe C noch auf Tschechien (Sonntag) und England (28. Juni). Bei der EM werden auch die drei Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.

