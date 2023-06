Emre Can (M.) und die Mannschaft verteidigen Flick

Die Fußball-Nationalspieler haben den immer mehr unter Druck geratenen Bundestrainer Hansi Flick verteidigt. "Absolut, ich glaube nicht, dass wir da diskutieren müssen", antwortete Emre Can auf eine Frage, ob Flick noch der richtige Coach sei. "In erster Linie müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir sind für die Leistung verantwortlich", fügte der Dortmunder nach dem ernüchternden 0:2 (0:0) gegen Kolumbien in Gelsenkirchen an.

Trotz einer völlig missratenen Länderspielsaison schloss Flick seinen Rücktritt danach aus. "Meine Idee vom Fußball ist für diese Mannschaft die richtige", sagte der 58-Jährige, der aber einräumte, dass seine Experimente "in die Hose gegangen" seien.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen verteidigte Flick ebenfalls. Es sei "richtig gewesen", dass Flick das System mit der Dreierkette probiert habe.

