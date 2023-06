Youssoufa Moukoko gegen Israel

Die deutschen U21-Fußballer müssen drei Tage nach dem Rassismus-Eklat bei der EM in Georgien und Rumänien im zweiten Vorrundenspiel zunächst ohne Youssoufa Moukoko auskommen. Der 18-Jährige von Vizemeister Borussia Dortmund nimmt gegen Tschechien (18.00 Uhr/Sat.1) zunächst auf der Bank platz, am Vortag hatte er laut DFB-Trainer Antonio Di Salvo wegen "muskulärer Probleme" im Abschlusstraining aussetzen müssen.

Rechtzeitig fit geworden ist hingegen Josha Vagnoman, der am Samstag dosiert trainiert hatte. Für Moukoko rückt Jessic Ngankam in die Startelf. Der Herthaner hatte wie der Dortmunder einen Strafstoß gegen Israel (1:1) verschossen, beide waren danach in den Sozialen Netzwerken übel beleidigt worden. - Die deutsche Aufstellung: 1 Atubolu - 2 Vagnoman, 5 Bisseck, 14 Matriciani, 22 Netz - 6 Krauß, 8 Keitel - 9 Schade, 10 Stiller, 18 Huseinbasic - 20 Ngankam

