UEFA plant die nachhaltigste EM der Geschichte

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat noch einmal unterstrichen, dass sie die Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) zur "nachhaltigsten" EM der Geschichte machen möchte. Laut dem am Montag veröffentlichten Strategiepapier der UEFA soll in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den deutschen Behörden "ein Vorbild für globale Veranstaltungen dieser Art" geschaffen werden.

Die Strategie umfasst drei Säulen mit elf Handlungsfeldern, die ihrerseits in 28 Themen, 48 Ziele und 83 Leistungskennzahlen unterteilt sind. Dabei geht es unter anderem um die Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt, die Vorbeugung und Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung sowie die Förderung von Solidarität in der deutschen und europäischen Gesellschaft.

"In Übereinstimmung mit den wachsenden Erwartungen in der Gesellschaft an den Fußball, aktives Handeln für soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen, ist dies unsere Chance, mit gutem Beispiel voranzugehen und das Turnier gemäß den höchsten Standards im Bereich Nachhaltigkeit durchzuführen", sagte der zuständige UEFA-Direktor Michele Uva.

© 2023 SID