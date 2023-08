De la Fuente ist seit Jahresbeginn Trainer von Spanien

Auch der Trainer der spanischen Männer-Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hat das Verhalten von Verbandschef Luis Rubiales am Samstag als "falsch" kritisiert. Der Präsident hatte mit seinem Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso nach dem 1:0-WM-Endspielsieg gegen Europameister England vor Wochenfrist weltweite Empörung ausgelöst. Trotzdem verweigerte Rubiales am Freitag seinen Rücktritt, der Weltverband FIFA sperrte ihn allerdings am Samstag für 90 Tage.

"Ich verurteilte das falsche und unangemessene Verhalten des Präsidenten des Verbandes", sagte de la Fuente in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur EFE verbreitet wurde.

Am Samstag gab es außerdem Meldungen, wonach elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Funktionsteams der weiblichen Nationalmannschaften zurückgetreten sind, darunter die Assistenten des umstrittenen Nationaltrainers Jorge Vilda. Der Staff wollte damit seinen Protest gegen Rubiales zum Ausdruck bringen, hieß es.

