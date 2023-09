Erstmals im Flick-Kader: Pascal Groß

Pascal Groß fiebert seinem Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft entgegen. "Für mich ist es eine sehr schöne und aufregende Zeit. Ich habe immer gesagt, dass es für mich ein Traum ist, bei der Nationalmannschaft zu sein", sagte der 32-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion nach seiner ersten Trainingseinheit mit der DFB-Auswahl in Wolfsburg.

Im Kreis der Nationalspieler sei er "super aufgenommen" worden. Ein "paar Kleinigkeiten" würden anders ablaufen als im Verein. Aber da gewöhne man "sich schnell dran".

Groß war etwas überraschend von Bundestrainer Hansi Flick für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan in Wolfsburg und drei Tage später gegen Frankreich in Dortmund (21.00 Uhr/ARD) nominiert worden. "Ich versuche, viel Energie in die Mannschaft zu bringen", versicherte der Mittelfeldspieler, der nach eigener Aussage "flexibel einsetzbar" ist. Er sei aber in erster Linie ein Mannschaftsspieler: "Das ist meine größte Stärke."

