Brandt (L.) schützt seinen Bundestrainer

Foto: IMAGO/ Maik Hölter/IMAGO/ Maik Hölter/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt erlebt derzeit trotz aller Kritik einen Bundestrainer, der in sich ruht. "In den letzten Monaten hat Hansi Flick viel auf die Schnauze bekommen. Er macht das sensationell, momentan", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag in Wolfsburg.

Er nehme Flick "sehr ruhig wahr", wisse aber auch: Entscheidend seien die Ergebnisse der Länderspiele gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD). "Danach wird man am Ende bewertet", sagte Brandt. "Ich habe einen guten Eindruck in den vergangenen Tagen."

Flick will gegen Japan in der ausverkauften Volkswagen-Arena den Kern seiner künftigen EM-Elf aufbieten. Mit einem möglichen Rauswurf neun Monate vor dem Turnier beschäftige er sich nicht, hatte er zuletzt gesagt.

