Hansi Flick leitet weiter das Training der DFB-Elf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Hansi Flick stellte sich demonstrativ mit Rudi Völler an den Trainingsplatz und leitete dann die öffentliche Einheit der Nationalmannschaft. Zumindest in der Nacht nach dem blamablen 1:4 (1:2) gegen Japan in Wolfsburg sind Konsequenzen für Flick ausgeblieben.

Völler, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), sprach über Lautsprecher im kleinen Stadion neben der Volkswagen-Arena zu den 3500 Fans, gab aber inhaltlich keinen Aufschluss.

"Es ist selbstverständlich, dass wir uns hier alle stellen. Das gehört sich auch so. Herzlich willkommen, auch wenn es heute ein bisschen schwerer fällt", sagte Völler.

Am Samstagabend schien Flicks Job am seidenen Faden zu hängen. Die verdiente Niederlage gegen Japan bezeichnete Völler da schon als "Blamage", über die er eine Nacht schlafen müsse. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wollte auf SID-Anfrage nicht reden.

© 2023 SID