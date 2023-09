Ilkay Gündogan bedankt sich bei Ex-Bundestrainer Flick

Der neue Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat sich beim entlassenen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick "für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit" bedankt. "Du bist ein super Mensch und Trainer", schrieb der Champions-League-Sieger wenige Stunden nach Flicks Rauswurf auf X.

"Es ist sehr schade, dass wir als Mannschaft dein großes Vertrauen in uns nicht zurückzahlen konnten", hieß es weiter: "Wir werden als Team weiter versuchen zu lernen, um stärker zurückzukommen für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 - auch für dich!" Er wünsche Flick "für die Zukunft nur das Beste", beendete Gündogan seine Botschaft.

Flick war am Sonntagnachmittag nach dem 1:4-Debakel tags zuvor gegen Japan neun Monate vor der Heim-EM entlassen worden. Der 58-Jährige, der mit der DFB-Elf von den letzten 17 Spielen nur vier gewonnen hatte, ist der erste Fußball-Bundestrainer, der vom Verband rausgeworfen wurde. Am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen.

