U21 mit Heimspielen in Paderborn und Essen

Die Spielorte für die beiden Heimspiele der U21-Fußballer in der EM-Qualifikation im November stehen fest. Wie der DFB am Dienstag mitteilte trifft die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo zunächst am 17. November in Paderborn auf Estland, vier Tage später (jeweils 18.00 Uhr/ProSieben MAXX) ist Polen im Stadion an der Hafenstraße in Essen zu Gast.

"Wir freuen uns darauf, dass im November endlich auch unsere ersten Heimspiele in der EM-Qualifikation anstehen", sagte Di Salvo. "Uns erwarten zwei schwere Spiele, aber wir wollen beide Partien gewinnen."

Die EM 2025 findet in der Slowakei statt, nur die Gruppensieger der neun Quali-Gruppen lösen sicher das Ticket.

