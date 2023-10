Kapitän Harry Kane schießt England zur EM

Kapitän Harry Kane hat erleichtert auf die vorzeitige Qualifikation der englischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2024 in Deutschland reagiert. "Eine Qualifikation ist nie einfach. Manchmal wird von uns einfach erwartet, dass wir zu den großen Turnieren fahren - aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht", sagte der Torjäger von Bayern München nach dem 3:1 (1:1) gegen Italien bei Channel 4.

Kane erzielte in der Neuauflage des verlorenen EM-Endspiels von 2021 in Wembley seine Länderspieltore Nummer 60 und 61. In Englands Nationalstadion hat er nun 24 Tore markiert und überholte damit Bobby Charlton (23). "Ich liebe es, hier zu spielen. Wembley ist unser Zuhause. Wir haben es im Laufe der Jahre zu einer echten Festung gemacht", sagte Kane.

Der 100-Millionen-Mann kommt nun schon auf 27 Tore in seinen letzten 30 Einsätzen für England. Zum elften Mal gelang ihm ein Doppelpack - nur Nat Lofthouse (12) erzielte zwischen 1950 und 1958 häufiger mindestens zwei Tore für England.

Für England ist es die insgesamt elfte EM-Teilnahme und die vierte in Folge, den Titel haben die Three Lions bislang noch nie geholt.

