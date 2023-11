Doppelpack nach Einwechslung: Rocco Reitz

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

Keiner strahlte an diesem kalten Abend in Paderborn so sehr wie Rocco Reitz. Nach seinem U21-Debüt samt Doppelpack verstaute der 21-Jährige schnell sein Trikot als Andenken im Rucksack, bevor er mit einem Dauergrinsen vor die anwesenden Reporter trat.

"Alleine schon das erste Spiel zu machen, war ein Traum von mir. Dann direkt zu treffen, ist das Sahnehäubchen oben drauf. Ich bin überglücklich", sagte der Matchwinner von Borussia Mönchengladbach nach dem 4:1 (1:0) in der EM-Quali gegen Estland.

Dabei fing seine Premiere denkbar schlecht an. Mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung in der 64. Minute versprang Reitz an der Mittellinie der Ball, die Gäste trafen zum Anschluss. "Das war nicht gut von mir", sagte Reitz - und fügte schmunzelnd an: "Es gab nur einen Weg, das wiedergutzumachen."

Das gelang dem 21-Jährigen mit einem Doppelschlag in der Schlussphase (88./90.+4), mit seinen Joker-Treffern sorgte er für die Entscheidung. Gegen Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Essen schielt Reitz nun sogar auf einen Startelf-Einsatz: "Ich hoffe immer, von Anfang an zu spielen. Ich liebe den Sport. Ich werde mich reinhauen und weiter anbieten."

DFB-Trainer Antonio Di Salvo schenkte Reitz nach dem Abpfiff eine innige Umarmung - und auch U21-Toptorjäger Youssoufa Moukoko war voll des Lobes: "Ich freue mich für Rocco. Wir alle genießen ihn", sagte der Angreifer von Borussia Dortmund. "Er ist ein überragender Fußballer, ballsicher. Ich liebe es, mit ihm zu spielen."

© 2023 SID