Das ÖFB-Team um den deutschen Teamchef Ralf Rangnick hat bei der EM 2024 in Deutschland eine Hammergruppe erwischt. David Alaba & Co. treffen mit Frankreich auf einen der EM-Topfavoriten. Gegen den zweifachen Welt- und Europameister kommt es gleich zum Auftakt am Montag, den 17. Juni, in Düsseldorf. Danach geht es für Rot-Weiß-Rot in Berlin weiter, erst gegen Playoff-Sieger A aus Pfad A (wird im März mit Polen, Estland, Wales und Finnland entschieden) und im dritten Gruppenspiel wartet kein Geringerer als die Niederlande mit Abwehrchef van Dijk. Was meinen die Medien aus Frankreich und den Niederlanden?

Szene aus dem Nations League-Duell vom 10. Juni 2022 in Wien mit Nicolas Seiwald und dem ÖFB-Team vs. Frankreich.

ÖFB-Team in Gruppenphase zwei Mal im größten Stadion der EM 2024

Dadurch, dass der ÖFB in der Gruppenphase zwei der drei Spiele in der deutschen Bundeshauptstadt austrägt, dürfte sich auch der rot-weiß-rote Camp-Standort im Großraum Berlin befinden. Das Olympiastadion, am 14. Juli auch Finalspielort, ist mit 71.000 Plätzen die größte Arena der EURO 2024. Am Ticketkontingent für die ÖFB-Fans ändert sich aber nichts. Jeder Nationalverband bekommt in jedem EM-Match, egal in welchem Stadion, 11.000 Tickets zur Verfügung gestellt. Um diese Karten kann man sich ab sofort bis 12. Dezember (14 Uhr) vìa UEFA-Website bewerben.

Zudem besteht beim ÖFB die Hoffnung, dass viele österreichische Anhänger über das allgemeine Kontingent ein Ticket ergattern.

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, gegenüber der APA: "Hier ist die Chance für die Fans größer, wenn die Spiele in einem Stadion mit großer Kapazität stattfinden."

Im März wird die Auswahl von Ralf Rangnick dem Vernehmen nach fünf Tage in Marbella ein Trainingscamp haben. Den Abschluss dieses Lehrgangs bildet laut dem ÖFB-Teamchef ein Testspiel gegen die Türkei daheim. Für Anfang Juni sind weitere Testspiel gegen Serbien und gegen die Schweiz (auswärts geplant..

FRANKREICH

„L’Équipe“: „Die Gruppe D liegt weitgehend in der Reichweite von Les Bleus, bietet aber dennoch interessante Gegner (…) Aber da sich Frankreich unter den vier besten Drittplatzierten qualifizieren kann, muss es in dieser Phase des Wettbewerbs keinen Fehltritt befürchten.“

„Le Figaro“: „Komplex, aber bei Weitem nicht unüberwindbar.“

„Le Monde“: „Diese Auslosung ist alles andere als leicht, aber sie scheint für eine französische Nationalmannschaft in Topform und gestärkt nach dem Scheitern im Finale der Weltmeisterschaft 2022 erschwinglich zu sein.“

NIEDERLANDE

„AD“: „Oranje kann sich bei der EM die Zähne ausbeißen: wieder gegen Frankreich, auch gegen Österreich.“

„De Telegraaf“: „Oranje trifft bei der EM wieder auf Frankreich, das schon während der Qualifikation ein Plagegeist gewesen ist: 0:4, 1:2. Österreich und ein noch nicht bekannter Gegner sind ebenfalls Gegner in der Gruppenphase.“

Foto: Christian Fauland