Serge Gnabry zählt sowohl bei dem FC Bayern München als auch in der deutschen Nationalmannschaft als einer der wichtigsten Spieler im Team. Mit einem Marktwert von 55 Millionen Euro am Transfermarkt und unglaublichen Leistungen am Spielfeld ist es kein Wunder, dass die Bayern ungerne auf den Außenstürmer verzichten möchten. Dies scheint nun jedoch unumgänglich, denn gerade erst gab die Mannschaft bekannt, dass Gnabry verletzungsbedingt eine Pause einlegen muss. Für ihn ist das Fußballjahr damit frühzeitig beendet und auch 2024 wird er eine Zeit lang ausfallen. Was bedeutet diese unglückliche Wendung nun für die EURO 2024?

Deutschland im absoluten Fußballfieber

Bekanntlich sind die Deutschen große Fußballfans. Das überrascht nicht, schließlich spielen in der Nationalmannschaft einige der besten Kicker weltweit mit. Die Bundesliga zieht jedes Jahr hunderttausende Menschen in die Stadien, mit der kommenden EURO 2024 in Deutschland ist die Begeisterung für den Rasensport nur noch gewachsen. Deutsche Fans zählen bereits die Tage bis zur großen Meisterschaft und verfolgen die Qualifikationsspiele mit Begeisterung.

Gleichzeitig steigt das Interesse an Fußballspielen, in denen die Fans selbst in die Rolle ihrer Helden am Spielfeld schlüpfen können. Der Fußballsimulator EA Sports FC 24 wurde in Deutschland innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung ganze 600.000 Mal gekauft – unglaubliche Zahlen in einem Land mit knapp 83 Millionen Einwohnern. Für die Europameisterschaft wird es einen eigenen Spielmodus geben, den der Spieleentwickler bereits angekündigt hat.

Das Fußballfieber hat natürlich auch Einfluss auf die Nutzung anderer Medien. So erwarten sich Streaming-Dienste wie DAZN und Sky einen Anstieg an Nutzern im Sommer, gleichzeitig werden Fußball-Apps wie der Live-Ticker TorAlarm an Popularität gewinnen. Die Deutschen wissen, wie man den Fußball so richtig feiert, besonders wenn die Chance auf einen Heimsieg besteht!

EURO 24 ohne Serge Gnabry?

Gerade spielte Serge Gnabry noch in der Bundesliga-Saison, nun kommen schlechte Nachrichten aus der Bayern-Zentrale. Der Außenstürmer hat sich verletzt und muss nun pausieren. Am Samstag (9.12) gab es nicht nur die erste Bundesliga-Niederlage der Saison für die Bayern im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, sondern auch noch diese schlechte Nachricht. Gnabry wurde in der zweiten Halbzeit eingetauscht, musste jedoch bereits nach fünf Minuten wieder vom Spielfeld abgezogen werden. Bei einer Untersuchung stellte sich laut dem Verein heraus, dass sich Gnabry eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat. Damit fällt der Außenstürmer erst einmal aus. Wie lange seine Genesung dauern wird, ist derzeit noch nicht klar. Erste Informationen lassen hoffen, dass er in sechs bis zwölf Wochen wieder mit dem Training beginnen könnte. So verpasst der Starspieler zwar einige wichtige Matches der Bundesliga, kann seiner Rolle in der Nationalmannschaft im Sommer 2024 jedoch nachkommen.

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass verletzte Spieler ihre Leistungen im Training erst einmal wieder aufbauen müssen. Ob Serge Gnabry bei der EURO 24 schon wieder das leisten können wird, wofür er bekannt ist, bleibt deshalb fraglich. Dass Regenerationsphasen länger dauern können als geplant, musste die bayrische Mannschaft erst unlängst mit Teamkapitän und Torwart Manuel Neuer erleben. Nach einem Unterschenkelbruch musste der Goalie fast ein ganzes Jahr pausieren. Seit Ende Oktober steht Neuer jedoch endlich wieder auf dem Feld. Gut so, denn gerade erst hat sich auch der Ersatztorwart Sven Ulreich verletzt und muss nun eine Pause einlegen.

Wer es am Ende in die Nationalelf für die EURO 24 schafft, ist noch unbekannt. Glücklicherweise hat die deutsche Fußballlandschaft noch einige Helden parat. Spieler wie Jamal Musiala und Joshua Kimmich sollten jetzt aber besonders gut aufpassen, um sich nicht vor dem großen Turnier zu verletzen – ansonsten könnte der Traum vom erneuten Sommermärchen schnell platzen!