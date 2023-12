Die Vorrundengruppen für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr wurden ausgelost. Dies löste in Deutschland und speziell bei Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer, Erleichterung aus: Ihre Gegner heißen nämlich nicht etwa die Niederlande, Kroatien oder Italien. Stattdessen wird die deutsche Elf gegen die Schweiz, Ungarn und Schottland in der Vorrunde auf dem Platz stehen. Doch bedeutet das wirklich bereits, dass der Gastgeber Deutschland nahezu sicher im Achtelfinale der EM steht?

Bild von ASSY auf Pixabay

Vorrunde: Deutschland scheint es leicht zu haben

Gegenüber den Medien äußerte sich Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Nationalelf, überaus zuversichtlich. Dennoch betonte er dabei, dass es niemals wirklich schlechte Gegner gibt. Es hätte jedoch wesentlich schwieriger für Deutschland werden können. Der Bundestrainer nannte die Gruppe „interessant“ und gab zu verstehen, dass seine Mannschaft alles dafür tun werde, sich in dieser durchzusetzen.

Das Auftaktspiel findet für die Nationalelf von Deutschland gegen Schottland statt. Nagelsmann erwartet dafür ein starkes und vor allem sehr emotionales Spiel. Der Grund dafür besteht vor allem in den tollen Fans von Schottland. Die beiden Mannschaften werden sich im Übrigen in München begegnen.



Natürlich konnte Deutschland in der Vergangenheit einige Fußballpokale mit nach Hause nehmen. Auch Rudi Völler, der Sportdirektor, hat große Hoffnung, dass die DFB-Elf in der Vorrunde weiter kommen wird. Allerdings spricht er trotzdem eine Warnung vor den ausgelosten Gruppengegnern aus. Die deutsche Mannschaft sei keinesfalls in der Position, anderen Mannschaften keinen gebührenden Respekt entgegenzubringen oder diese zu unterschätzen. Dies hätte sich in der Vergangenheit zu oft als großer Fehler erwiesen.

Die beiden Mannschaften, die in der Gruppe auf den ersten beiden Plätzen landen, stehen sicher im Achtelfinale. Zudem dürfen auch die vier besten Mannschaften der Gruppendritten weiterhin auf den Sieg der Europameisterschaft hoffen.

Spätestens im Achtelfinale wird es schwer für Deutschland

Im Achtelfinale wird es Deutschland dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit keinesfalls mehr einfach haben – dort könnten sie nämlich auf echte Angstgegner treffen.

Falls Deutschland in seiner Gruppe gewinnt, muss die Mannschaft gegen das zweitplatzierte Team der Gruppe C spielen. Die Gruppe C besteht unter anderem aus England. Sollte die Nationalelf dagegen zweiter in ihrer Gruppe werden, müssen sie gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B spielen. Dieser könnte dann sowohl in Kroatien oder Italien als auch in Spanien bestehen.

Belegt Deutschland in der Gruppe A den dritten Platz, ist das Weiterkommen davon abhängig, wie viele Punkte die anderen Mannschaften, die sich in ihren Gruppen auf dem dritten Platz befinden, erzielen konnten. Falls die deutsche Nationalmannschaft sich in diesem Szenario durchsetzt, muss sie gegen einen Gruppensieger spielen.

So zeigt sich, dass auch wenn die Gruppe A der Vorrunde aus vermeidlich leichten Gegnern besteht, es dennoch schnell brenzlig für den Gastgeber der Europameisterschaft werden könnte. Die K.O.-Phase wird in jedem Fall eine Herausforderung für Deutschland.

Die EM 2024 beginnt in München am 14. Juni. Dann spielt die Nationalelf gegen Schottland. Das nächste Spiel findet am 19. Juni gegen Ungarn in Stuttgart statt. Gegen die Schweiz steht Deutschland am 23. Juni in Frankfurt am Main auf dem Platz. Erst dann kann mit Sicherheit gesagt werden, ob Nagelsmann und die Nationalmannschaft weiter auf den Titel hoffen können oder sie ihren großen Traum bereits begraben müssen.