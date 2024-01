Müller feierte mit Kroos große Erfolge beim DFB

Routinier Thomas Müller würde ein Comeback von Spielmacher Toni Kroos in der Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM begrüßen. "Meine Meinung zu Toni Kroos – immer gerne! Er ist ein absoluter Performer und weiß, welche Zutaten nötig sind, um als Einzelspieler sowie als Team auf höchstem Level zu bestehen", sagte Müller der Sport Bild.

Unabhängig von der Personalie Kroos vertraut Müller aber den Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Trainerteam. Diese würden im Sommer einen Kader zusammenstellen, "der optimal abgestimmt sein wird, um positiv ins Turnier zu gehen. Wer dabei ist und wer nicht – das sehen wir dann bei der Nominierung", sagte Müller.

Sportlich hofft Müller auf eine EM-Euphorie, warnte aber vor zu hohen Erwartungen. "Wir tun gut daran, nicht in der Vergangenheit zu schwelgen und auf Märchen zu hoffen. Wir brauchen einen realistischen Blick auf unsere Stärken und Schwächen, um das 'Projekt Heim-EM' gemeinsam in die richtige Richtung zu bekommen", sagte Müller. Dass das zuletzt Gezeigte niemanden nach den Sternen greifen lasse, sei völlig klar.

Für mehr Begeisterung brauche es Siege. Auch der Gewinn des EM-Titels sei möglich. "Können tun wir's, ja. Ich bleibe selbstbewusst", sagte Müller.

Trotzdem müssten alle Beteiligten in "Fußballdeutschland" und vor allem die Spieler "ein Stück weit von unserem hohen Ross herunterkommen. Dass wir Spiele gegen Österreich oder Japan gewinnen können, das ist ja keine Frage. Aber uns muss bewusst sein, dass es eben nicht im Vorbeigehen geht", sagte Müller: "Wir haben den Sinn dafür verloren, dass wir in jedem Moment auf dem Spielfeld an die Grenzen gehen müssen. Auch als Deutschland, auch mit unseren technisch hochbegabten Spielern."

