BVB-Torhüter Gregor Kobel

Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist vorzeitig von der Schweizer Nationalmannschaft abgereist. Das teilte der Schweizer Verband am Mittwoch nach Absprache mit dem BVB mit. Der leicht angeschlagene Kobel hatte zuletzt schon das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:1) verpasst. Man wolle "keine weiteren Risiken eingehen", hieß es in der Mitteilung.

Der letzte deutsche EM-Gruppengegner bereitet sich derzeit im spanischen La Manga auf die Länderspiele am Samstag in Dänemark und drei Tage später in Irland vor. Neben Gastgeber Deutschland und der Schweiz spielen auch Schottland und Ungarn in der Vorrundengruppe A bei der EM (14. Juni bis 14. Juli).

