Bundestrainer Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat seine EM-Formation gefunden und will diese dem nächsten Härtetest unterziehen. Für den Klassiker gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt plant der Bundestrainer daher nach dem 2:0 in Frankreich mit "der gleichen ersten Elf". Es seien bis auf "minimale Wehwehchen" alle Spieler fit.

Marc-Andre ter Stegen wird im Tor erneut den verletzten Manuel Neuer vertreten. In der Abwehr gibt es nach dem ersten Spiel ohne Gegentor gegen eine Top-Nation seit dem 0:0 gegen die Franzosen im September 2018 auch keinen Anlass für Umbauarbeiten: Das starke Zentrum mit Antonio Rüdiger und Jonathan Tah wird demnach erneut von Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt flankiert.

Im defensiven Mittelfeld ist Toni Kroos nach seiner triumphalen Rückkehr der neue Boss, neben ihm hat Robert Andrich in Lyon überzeugt. Kapitän Ilkay Gündogan wird abermals auf der Zehn Regie führen und die drei "Zauberer" vor ihm bedienen: Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie ganz vorne Kai Havertz. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31 Jahre/39 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (29/83), Tah/Bayer Leverkusen (28/22), Rüdiger/Real Madrid (31/67), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/1) - Kroos/Real Madrid (34/107), Andrich/Bayer Leverkusen (29/2) - Wirtz/Bayer Leverkusen (20/15), Gündogan/FC Barcelona (33/74), Musiala/Bayern München (21/26) - Havertz/FC Arsenal (24/43). - Trainer: Nagelsmann

Niederlande: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (21/4) - de Ligt/Bayern München (24/43), van Dijk/FC Liverpool (32/65), Ake/Manchester City (29/43) - Dumfries/Inter Mailand (27/53), Reijnders/AC Mailand (25/7), Veerman/PSV Eindhoven (25/7), Blind/FC Girona (34/105) - Malen/Borussia Dortmund (25/29), Xavi/RB Leipzig (20/12) - Depay/Atletico Madrid (30/89). - Trainer: Koeman

Schiedsrichter: Espen Eskaas (Norwegen)

