Das globale Sportunternehmen PUMA und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) präsentieren die neuen Heim- und Auswärtstrikots des Nationalteams für die Europameisterschaft 2024. Die neuen Trikots verbinden traditionelle österreichische Ästhetik mit innovativem Design und Nachhaltigkeit.

Rotes Heimtrikot erstmals am 5. April in Linz bei Österreich vs. Deutschland zu sehen

Das Heimtrikot ist von der filigranen Schönheit der österreichischen Jugendstil Architektur inspiriert. Kunstvoll gestaltete Grafiken werden dabei mit stolzen Details kombiniert, um die Kreativität und Innovation des Landes zu würdigen. Das ÖFB-Trikot zeichnet sich auch durch das klassische Rot sowie einen edlen, weißen Rundausschnitt aus. Auch die Ärmel des Trikots schließen mit den weißen Verzierungen ab.

Auf dem Feld wird das Heimtrikot erstmals am 5. April im EM-Qualifikations-Kracher des Frauen-Nationalteams gegen Deutschland in Linz zu sehen sein.

Das Auswärtstrikot der ÖFB-Nationalteams erscheint in traditionellem Weiß, ergänzt durch graue und leuchtend türkisfarbene Akzente. Diese sind eine Anspielung auf die grafische Neuinterpretation des Adlers und seiner Flügel und repräsentieren die Affinität der Nation zu Natur und Abenteuer. Anders als das Heimtrikot ist das Auswärtstrikot mit einem schwarzen V-Ausschnitt und schwarzen Ärmelendungen verziert.

Der Österreich-Schriftzug im Kragen der Shirts und das symbolische Adler-Wappen auf der linken sowie das PUMA-Logo auf der rechten Brustseite vervollständigt das Design beider Trikots.

Die feuchtigkeitsableitende PUMA dryCELL-Technologie in der Authentic- und Replica-Version der Trikots sorgt dafür, dass man während der gesamten 90 Minuten nicht schwitzt und sich – trotz körperlicher Anstrengung – stets frisch fühlt. Das Authentic-Trikot ist zudem mit PUMAs ULTRAWEAVE-Technologie hergestellt. Diese garantiert maximale Performance auf dem Spielfeld.

Mit einer Materialzusammensetzung aus mindestens 95% Polyester werden die Replica-Trikots auf Basis des PUMA RE:FIBRE-Prozesses hergestellt. Dank des fortschrittlichen Verfahrens werden hierbei Textilabfällen verantwortungsvoll verwertet und gebrauchte Materialien wiederverwendet, ohne an Qualität zu verlieren. Der RE:FIBRE-Recyclingprozess umfasst vier Schritte: Beginnend mit der Sammlung und Sortierung von Textilabfällen folgt die Zerkleinerung und Vermengung der Materialien. Die anschließende Gewinnung hochwertiger Fasern durch das Auflösen und Polymisieren der Textilien sowie das Schmelzen, Spinnen und Zusammennähen der einzelnen Fasern vervollständigen den Prozess.

"Unter Ralf Rangnick hat der ÖFB eine beeindruckende fußballerische Entwicklung durchgemacht"

"Die fast 50-jährige Zusammenarbeit zwischen PUMA und dem ÖFB zeugt von unserer unglaublichen Historie und dem Stolz auf diese langjährige Partnerschaft. Unter Ralf Rangnick hat der ÖFB eine beeindruckende fußballerische Entwicklung durchgemacht, was sich in der Präsenz österreichischer Spieler in den europäischen Topligen widerspiegelt. Ich traue dem ÖFB definitiv die ein oder andere Überraschung zu und bin zuversichtlich, dass wir während der Europameisterschaft viele erfolgreiche Spiele erleben werden", sagt Marco Müller, Senior Director Product Line Management Teamsport Apparel & Individual

Mit dem Launch der neuen ÖFB-Trikots von PUMA läuft auch die neu geschlossene Partnerschaft des ÖFB mit INTERSPORT Österreich voll an. Ab sofort fungiert der Sportfachhändler als Sponsor und offizieller Merchandising-Partner des ÖFB und seiner Nationalteams. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Leidenschaft für Sport und Bewegung wider.

Auftakt für die Zusammenarbeit schafft ein exklusiver Pre-Sale, im Rahmen dessen das EM-Trikot vorab einen Tag lang über den Fanshop unter shop.oefb.at sowie in PUMA-Stores und auf PUMA.com erhältlich ist.

Fotocredit: ÖFB/PUMA