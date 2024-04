Yakin tritt mit den Schweizern in der Gruppe A an

Foto: AFP/SID/Paul Faith

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin blickt mit Respekt auf das EM-Vorrundenduell mit Gastgeber Deutschland, rechnet sich aber durchaus etwas aus. "Es hat sich in diesen beiden Spielen doch gezeigt, was sie können und draufhaben", sagte Yakin bei einem Medientermin am Montag in Düsseldorf mit Blick auf die jüngsten Erfolge der DFB-Auswahl gegen Vizeweltmeister Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1).

"Ich denke auch, dass meine Mannschaft und meine Spieler bereit sein werden, wenn es dann darauf ankommt", betonte Yakin, der mit seinem Team bei der EM zum Abschluss der Vorrunde in Frankfurt auf Deutschland trifft: "Ich denke, wir haben schon die Qualität für diese Spiele, dass wir sicher eine Runde weiterkommen möchten."

Die weiteren Kontrahenten in Gruppe A, Schottland und Ungarn, seien "unangenehme Gegner, die auch schon große Teams geschlagen haben", sagte Yakin: "Wir sind sicher gewarnt und möchten unser Bestes zeigen."

© 2024 SID