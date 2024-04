Hat große Ziele: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat den EM-Triumph als ambitioniertes Ziel ausgegeben. "Wir treten an, um den Titel zu gewinnen", sagte der Bundestrainer in einem MagentaTV-Interview. Diesen Anspruch wird er auch noch einmal seinen Spielern vermitteln: "Wenn du an einem Turnier teilnimmst, sollte die Grundidee sein, selbiges zu gewinnen. Das haben wir versprachlicht und werden das in den nächsten Wochen auch noch einmal verbildlichen."

Beim Heim-Turnier (14. Juni bis 14. Juli) trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Die ersten beiden Mannschaften ziehen sicher ins Achtelfinale ein, auch der Gruppendritte hat noch eine Chance. "Wir sollten auf jeden Fall die Vorrunde und die eine oder andere K.o.-Runde überstehen", sagte Nagelsmann über das Minimalziel.

Ob die EM später als Erfolg bewertet wird, will der 36-Jährige nicht einzig und allein vom Ergebnis abhängig machen. "Man muss abwarten, gegen wen wir spielen, wie wir spielen. Im Worst Case würden wir irgendwann ausscheiden, dann wäre die Frage: Wie haben wir gespielt? Wie haben wir die Menschen begeistert?", sagte Nagelsmann.

Die DFB-Auswahl wurde bisher dreimal Europameister. Der letzte EM-Titelgewinn liegt allerdings schon 28 Jahre zurück.

