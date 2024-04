Mit ansteigender Form: Leon Goretzka

Leon Goretzka hat die Hoffnung auf die Heim-EM noch nicht aufgegeben. "Ich bin topmotiviert, möchte weiterhin mit Top-Leistungen wie zuletzt überzeugen und werde jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Rekordmeisters Bayern München im kicker-Interview (Montag-Ausgabe) mit Blick auf Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Gemeinsam können wir viel erreichen, da bin ich mir sicher."

Der Ex-Schalker, der nach schwachen Leistungen für die März-Länderspiele nicht berücksichtigt worden war, sieht sich wieder in starker Form. Er spiele "so stabil wie eigentlich wie noch nie in meiner Karriere", sagte Goretzka.

Zuversichtlich ist der 29-Jährige vor dem Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid. "Ich glaube, wir werden genauso wie gegen Arsenal Phasen haben, die wir aushalten müssen; wo wir bereit sein müssen zu leiden; wo wir bereit sein müssen zu arbeiten", sagte Goretzka. "Druckphasen zu überstehen, das wird ein wichtiges Thema. Es werden andere Spiele als gegen Arsenal."

Madrid, warnte er, "ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen, sie haben eine tolle individuelle Qualität, eine unfassbare Mentalität. Das wird ein riesiger Brocken." Das Hinspiel wird am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München ausgetragen, eine Woche später ist der FC Bayern in Madrid zu Gast.

