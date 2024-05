Zwölf Spielzüge bildeten die Helfer ab

In der Schalker Veltins-Arena ist am Sonntag das größte Bild der Welt entstanden. Under dem Namen "Colourful Art of Football" gestaltete der Künstler Christian Nienhaus im Vorfeld der Heim-EM mit Gelsenkirchen als Standort ein 13.033,85 Quadratmeter umfassendes Action-Painting-Kunstwerk - Weltrekord.

Sechs Mannschaften, bestehend aus jugendlichen Helfern aus 16 Nationen, spielten zwölf der schönsten Spielzüge der Fußballgeschichte nach. Dabei trugen die Teilnehmer jeweils einen Farbrucksack und verteilten die Farbe auf der ausgelegten Leinwand.

"Das Kunstprojekt spiegelt das wider, was in unserer Region selbstverständlich ist: Menschen zu vereinen", erklärte Garrelt Duin, Regionaldirektor des Regionalverbands Ruhr (RVR), der die Aktion unterstützte.

Einer der abgebildeten zwölf Spielzüge war das Tor von Nationalspieler Florian Wirtz am 23. März gegen Frankreich, als dieser nach acht Sekunden traf. Die Kunstdrucke des Bildes werden nun für den guten Zweck verkauft.

