Österreich drückt auf den dritten Treffer. Adejenughure verzieht nach einer schönen Umschaltaktion leider deutlich (58.). Und auch in der 70. Minute schießt Österreichs Nummer neun über den Kasten.

Der dritte Treffer liegt in der Luft. Oliver Sorg mit einer starken Balleroberung, der eingetauschte Fidjeu-Tazemeta taucht freistehend vor dem walisischen Kasten auf, erneut ist es Luis Lines, der sein Team vor dem dritten Gegentreffer bewahrt (77.).

Ensar Music verfehlt das Tor mit direkten Freistößen ebenfalls nur knapp (82., 83.). In der 84. Minute fällt die endgültige Entscheidung. Jacob Peter Hödl bedient Adrian Riegel mustergültig und der vollstreckt mit einem Flugkopfball.

Im Parallelspiel der Gruppe trennen sich Dänemark und Österreichs Auftaktgegner Kroatien 2:2. Die Dänen gehen dabei 1:0 in Führung, die Kroaten können das Spiel aber zwischenzeitlich sogar drehen. Schlussendlich gelingt Dänemark noch der Ausgleich. Österreich trifft am Sonntag (18:00 Uhr, live ORF On) zum Gruppenfinale auf die Dänen.

"Es ist uns gelungen, unseren Matchplan über weite Strecken sehr gut durchzuziehen"

Teamchef Martin Scherb: "Wir sind heute wirklich gut in die Partie gestartet, das war sehr wichtig. Es ist uns gelungen, unseren Matchplan über weite Strecken sehr gut durchzuziehen. Aber trotzdem war es vor dem dritten Tor immer auch gefährlich. Wales hat einige gute Spieler und hat auf Konter gelauert. Aber wir haben am Ende völlig verdient gewonnen, hätten auch noch höher gewinnen können. Heute dürfen die Burschen diesen Sieg genießen und ab morgen denken wir dann an Dänemark."

Torschütze Mauro Hämmerle: "Die ersten beiden Chancen waren leichter als das Tor, das mir dann gelungen ist. Ich glaube, dass es heute ein wirklich gutes Spiel von uns war und es freut mich, dass ich meinen Job als Stürmer mit dem Tor so erledigen konnte. Es ist ein tolles Gefühl, eine große Ehre ein Tor bei einer EM zu schießen."

Torschütze Adrian Riegel: "Die Erleichterung ist natürlich sehr groß, weil wir natürlich wussten, dass wir heute nicht verlieren dürfen. Wir haben das Spiel gut kontrolliert und waren eigentlich immer gefährlich. Für mich persönlich ist es natürlich ein super Gefühl, nach der langen Verletzung so zurückzukommen, eine gute Leistung zu bringen und sogar ein Tor zu machen. Das beflügelt mich."

UEFA U17 EURO 2024

Österreich vs. Wales 3:0 (1:0)

Tore: Hämmerle (30.), Zabransky (51.), Riegel (84.)

Österreich: Kurz – Sorg, Dalpiaz, Zabransky (K), Roka – Spalt, Hödl (85. Maybach), Music – Hangl (46. Moizi), Hämmerle (59. Fidjeu-Tazemeta), Adejenughure

Wales: Lines – Thomas (46. Allen), Clarke (85. Davies), Walker-Smith, Kpakio (81. Griffiths) – Bradbury (59. Kasvosve), Jones, Perry – Myles, Brett (59. Gardner), Bostock (K)

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam