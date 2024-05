Nach dem Seitenwechsel machen die ÖFB-Talente innerhalb von zwei Minuten alles klar. Zunächst steht Oghenetejiri Adejenughure nach einer Freistoß-Flanke von Ensar Music richtig und köpft platziert ein (50.). Wenige Sekunden später spitzelt er die Kugel am herauslaufenden dänischen Keeper vorbei in die Maschen (52.) und beseitigt die letzten Zweifel am Viertelfinal-Aufstieg!

Disziplinierte Defensivleistung von Scherb-Team

Die Dänen geben sich zwar auch nach diesem Doppelschlag nicht auf, aber Österreichs Defensive agiert auf einem absolutem Top-Level und lässt keine Chance zu. In der 73. kann sich Marcel Kurz einmal auszeichnen. Er lenkt eine tückische Flanke über die Querlatte. In der 74. hat der dänische Kapitän Markmann die größte Möglichkeit, trifft aber nur die Stange. Die ÖFB-Talente lassen Dänemark gewähren, ohne die Spielkontrolle abzugeben.

Thierry Fidjeu-Tazemeta versucht sich in der 88. Minute mit einem Weitschuss, verzieht jedoch. Eine Minute später hat er die nächste Möglichkeit, verfehlt aber das kurze Eck (89.). Die letzte Chance hat Mauro Hämmerle, der in der Nachspielzeit am dänischen Schlussmann scheitert (90.+3).

Österreichs Viertelfinal-Gegner entscheidet sich am Abend im direkten Duell der Gruppe A zwischen Serbien und Tschechien (beide 6 Punkte). Das Viertelfinale steigt am kommenden Mittwoch.

"Es war eine super Leistung des gesamten Teams"

Teamchef Martin Scherb: "Gratulation an die Burschen zu dieser Leistung, aber auch ein großes Kompliment an den ganzen Betreuerstaff für die Arbeit in den letzten Tagen. Wir haben heute unsere Chancen konsequent genutzt und auch immer zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Es war eine super Leistung des gesamten Teams. Jetzt genießen wir den Moment und schauen, welcher Gegner im Viertelfinale auf uns wartet."

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer: "Ich möchte dem gesamten Team zu dieser Leistung gratulieren. Das war wirklich eindrucksvoll. Das gesamte Team um das Team leistet super Arbeit und so sind solche Leistungen dann möglich. Ich glaube, dass dieses Spiel und dieses Team heute ganz Fußball-Österreich Freude gemacht hat. Wir müssen uns um die Zukunft des Nationalteams keine Sorgen machen."

"Das ist wirklich eine sensationelle Leistung gewesen heute"

Doppel-Torschütze Philipp Moizi: "Wir sind mit den zwei Toren natürlich super in die Partie gestartet. Jeder hat seine Aufgabe heute überragend erfüllt, das Team hat perfekt funktioniert. Die zwei Tore freuen mich natürlich, aber wichtig ist, dass wir in das Viertelfinale aufgestiegen sind."

Kapitän Valentin Zabransky: "Wir sind unheimlich glücklich. Es war heute eine überragende Teamleistung, jeder hat für das Team alles gegeben und so sind wir von der ersten Minute an aufgetreten. Das frühe Tor hat uns geholfen, das macht er wirklich super. Danach ist es immer etwas leichter. Es ist überragend, dass wir auch im dritten Spiel kein Gegentor bekommen haben. Das ist wirklich eine sensationelle Leistung gewesen heute."

UEFA U17 EURO 2024

Österreich vs. Dänemark 4:0 (2:0)

Tore: Moizi (11., 29.), Adejenughure (50., 52.)

Österreich: Kurz – Sorg (64. Ilk), Dalpiaz, Zabransky (K), Roka – Spalt (74. Zinner), Hödl (64. Ivanschitz), Music (77. Höller) – Moizi, Adejenughure (64. Fidjeu-Tazemeta), Hämmerle.

Dänemark: Breum-Harild - Andersen, Markmann (76. Düring), Sondergaard, Lützhoft (59. Gustafsen) - Hojer (46. Jorgensen), Lassen (K), Moalem (46. Hyseni) - Johannesen, Obi (85. Hansen), Abildgaard

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam