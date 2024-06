Niclas Füllkrug im Spiel gegen Griechenland

An diese Zugfahrt wird sich Niclas Füllkrug noch länger erinnern. Aufgrund eines überfüllten ICE verbrachte der Stürmer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seine Rückreise ins EM-Quartier inmitten einer einer Abi-Fahrt. "Ich saß in gesellschaftlicher Runde und habe bei einem Frage-Antwort-Spiel mitgemacht", berichtete der Stürmer von Borussia Dortmund am Montag in Herzogenaurach.

Füllkrug genoss die unfreiwillige Fannähe vor dem Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Schottland. "Es war schon ganz lustig", sagte der 31-Jährige. Die Fragen, auch wenn sie ziemlich oberflächlich gewesen seien, beantworte er gerne. "Es war ein Gespräch auf Augenhöhe", fügte Füllkrug schmunzelnd an. Den Zug in Hannover nahm er aus "ein bisschen Respekt vor der Deutschen Bahn" einen Tag früher als geplant.

Berichte über Knieprobleme dementierte der Joker von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ich will klarstellen, dass es mir gut geht. Ich weiß nicht, woher das kam", sagte Füllkrug, fügte aber augenzwinkernd an: "Natürlich zwickt es mit 31 Jahren immer mal irgendwo."

