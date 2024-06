Aleksandar Pavlovic (M.) ist erkrankt

Youngster Aleksandar Pavlovic bleibt das Pech in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft treu. Der Profi von Bayern München fehlte am Montag als einziges Mitglied aus dem deutschen EM-Kader bei der Rückkehr ins Turnierquartier in Herzogenaurach: Pavlovic reiste wegen eines Infekts nicht an. Damit standen Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der öffentlichen Einheit am Nachmittag vor 4000 Fans 25 der 26 Spieler seines Aufgebots zur Verfügung.

Pavlovic war im März erstmals von Nagelsmann eingeladen worden und musste damals ebenfalls erkrankt abreisen. Sein Debüt im Nationaltrikot feierte er deshalb erst am 3. Juni gegen die Ukraine (0:0), als er für Robert Andrich eingewechselt wurde. Bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) saß der 20-Jährige am vergangenen Freitag 90 Minuten auf der Bank.

