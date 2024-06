Aleksandar Pavlovic bei seinem Debüt gegen die Ukraine

Youngster Aleksandar Pavlovic steht Bundestrainer Julian Nagelsmann beim EM-Auftakt gegen Schottland offenbar nicht zur Verfügung. Nach Sky-Informationen fällt der 20-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund seines Infekts für die Begegnung am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) aus. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) äußerte sich auf SID-Anfrage am Dienstagnachmittag nicht zu der Personalie.

Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch am Dienstag fehlte der Mittelfeldspieler beim Training. Pavlovic hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln, deswegen musste er auch für die März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen.

Nach der EM lässt er sich die Mandeln vielleicht rausnehmen. "Während der Saison geht es nicht, dann bin ich komplett raus. Wahrscheinlich werde ich meinen Urlaub dafür opfern müssen", sagte Pavlovic.

Weitere Vorrundengegner der DFB-Auswahl sind Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt).

