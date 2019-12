Internationale Topspiele: Schöne Bescherung oder böse Überraschung?

Details Freitag, 20. Dezember 2019 10:05

Das Wochenende vor Weihnachten bringt allen Fans noch mal Spannung und Klasse-Fußball. In England treffen die Skyblues auf die überraschend wieder erstarkten Foxes von Leicester City. In Italien will sich Milan in Bergamo aus der Krise schieße und in der Türkei steigt das Derby zwischen Fenerbahce und Besiktas und auch in Deutschland werden noch wichtige Punkte vergeben.

Premier League

Englands Tabellenführer Liverpool ist in diesen Tagen bei der Klub-WM in Doha beschäftigt. Die beiden ersten Verfolger treffen am Samstagabend im direkten Duell aufeinander. Manchester City liegt überraschend nur auf Rang 3. Noch überraschender ist die „Auferstehung“ des Meisters von 2016, Leicester City. Die Foxes rangieren vier Zähler vor den Skyblues auf Platz 2. Pep Guardiolas Mannschaft will den Abstand auf jeden Fall verkürzen. Im zweiten Topspiel der Premier League kommt es zum Wiedersehen zwischen José Mourinho und seinem Ex-Klub Chelsea. Am Sonntag empfängt Tottenham die Blues und könnte bei einem Sieg sogar am Stadtrivalen vorbeiziehen.

Samstag, 18:30 Uhr live

Manchester City vs. Leicester City

Sonntag, 17:30 Uhr live

Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea

Serie A

In Italien entwickelt sich an der Spitze möglicherweise ein Dreikampf. Dahinter stecken einige Top-Klubs in einer Krise. So auch der AC Milan, der sich nach 16 Spieltagen nur auf Rang 10 wiederfindet. Am Sonntag sind die Rossoneri in Bergamo beim Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta zu Gast.

Sonntag, 12:30 Uhr live

Atalanta Bergamo vs. AC Milan

Türkische Süperlig



Derby-Time in Istanbul

Am Bosporus kommt es kurz vor Weihnachten noch zum Stadt-Derby zwischen Fenerbahce und Besiktas. Beide wollen den Abstand zu Tabellenführer Sivasspor verkürzen. Dafür muss allerdings ein Sieg im Derby her.

Sonntag, 17 Uhr live

Fenerbahce vs. Besiktas

Deutsche Bundesliga

Bei den Nachbarn in Deutschland geht es am 17. Spieltag um die Herbstmeisterschaft. Im Fernduell kämpfen Leipzig (gegen Augsburg) und Mönchengladbach (in Berlin) um die Winterkrone und liegen dabei punktegleich an der Spitze. Eröffnen wird den letzten Spieltag des Jahres 2019 die TSG Hoffenheim am Freitagabend gegen Borussia Dortmund. Die Bayern wollen ihre Fans gegen Wolfsburg versöhnen.

Freitag, 20:30 Uhr live

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

Samstag, 15:30 Uhr live

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

Samstag, 15:30 Uhr live

RB Leipzig vs. FC Augsburg

Samstag, 18:30 Uhr live

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten