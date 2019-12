Details Sonntag, 22. Dezember 2019 14:25

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Daley Blind fällt wegen einer Herzmuskelentzündung für unbestimmte Zeit aus. Dem 29 Jahre alten Abwehrspieler von Ajax Amsterdam wurde in einer Operation ein Defibrillator eingesetzt, um den Herzrhythmus zu regulieren, wie der Rekordmeister bekannt gab. Ob Stammverteidiger Blind der Elftal bei der EM 2020 zur Verfügung steht, ist offen. Jetzt Fußballreise buchen!

Daley Blind fällt auf unbestimmte Zeit aus

Er hatte beim Champions League-Spiel von Ajax gegen den FC Valencia am 10. Dezember über Schwindelgefühle geklagt. Eine umfassende medizinische Untersuchung ergab die schwerwiegende Diagnose. "Das Wichtigste ist, dass ich mich im Moment gut fühle und versuche, so schnell wie möglich zurückzukommen", sagte Blind in einem Video: "Danke für alles, wir sehen uns bald."

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten