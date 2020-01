Internationale Topspiele: Neuauflage des Champions-League-Endspiels, Supercopa und "Hitparade" in Italien!

Details Freitag, 10. Januar 2020 10:56

Die Rückrunde in Italien und England ist in vollem Gange und bereits Mitte Januar kommt es in Italien zu einem der interessantesten Spieltage mit gleich mehreren Schlagerpartien. In der englischen Premier League geht es nach FA-Cup und Ligapokal wieder in der Liga weiter und beschert uns eine Neuauflage des Champions-League-Endspiels von 2019.

England – Premier League

In der englischen Premier League geht es bereits am Freitagabend mit dem 22. Spieltag weiter. Dabei kommt es zur Neuauflage des Endspiels der Königsklasse im Vorjahr. Tottenham Hotspur und Coach Jose Mourinho empfangen den Tabellenführer aus Liverpool. Das Duell Mourinho gegen Klopp gab es in England ja schon mit verschiedenen Klubs. Doch Klopp und seine Reds sind seit mehr als einem Jahr in der Liga ungeschlagen. Die Spurs kämpfen hingegen mit der Konstanz. Der anfängliche Schwung den Mourinho nach London brachte, verpuffte in den letzten Spielen wieder etwas. Nun steht die wohl schwerste Prüfung bevor, wenn man sich erneut den Reds aus Liverpool stelle muss. Im CL-Finale 2019 siegte Klopps Team mit 2:0.

Italien – Serie A

In Italien kommt es am 19. Spieltag zu einer Reihe hochinteressanter Begegnungen. Den Anfang machen am Samstag Cagliari Calcio und der AC Milan, der weiterhin auf den Ibrahimovic-Effekt setzt. Im Anschluss treffen Lazio Rom und der SSC Napoli aufeinander. Die Neapolitaner stecken noch im Mittelfeld fest und wollen mit Neo-Trainer Gennaro Gattuso wieder durchstarten. Lazio will sich mit einem Dreier weiterhin an die Fersen von Inter und Juventus heften.

Zur Primetime um 20:45 Uhr kann Inter Mailand im Fernduell mit Juventus an der Spitze vorlegen. Doch die Gäste aus Bergamo sind nicht zu unterschätzen. Der Tabellenfünfte feierte am Montag einen 5:0-Kantersieg über den Siebenten Parma. Am Sonntagabend sind dann wohl alle Augen nach Rom gerichtet, wenn Meister Juventus Turin bei der Roma antreten wird.

Spanien – Supercopa

Der Supercopa wird heuer erstmals als „Final-Four“-Trunier in Saudi Arabien ausgetragen. Die beiden Klubs aus Madrid setzten sich im Halbfinale durch und stehen sich nun im Endspiel gegenüber. Wir sind für euch auch in diesem Madrid-Derby live dabei.

