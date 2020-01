Internationale Topspiele: Rückrundenstart in der Bundesliga

Details Freitag, 17. Januar 2020 09:38

In Italien, Frankreich, Spanien und England wird bereits eifrig den Punkten der Rückrunde hinterher gejagt. Nun geht es auch in der Deutschen Bundesliga wieder los und alle sind gespannt, ob sich die Herausforderer des FC Bayern München weiter so erfolgreich präsentieren werden. Bereits am Freitagabend wird der 18. Spieltag mit dem Schlager Schalke gegen Mönchengladbach eingeleitet.

Deutsche Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat sich unter Trainer David Wagner stabilisiert und in der Spitzengruppe festgesetzt. Gleich zu Beginn der Rückrunde kommt es zum Duell mit Marco Roses „Fohlen“. Borussia Mönchengladbach führte die Ligatabelle lange Zeit an, bis sich die Leipziger noch am 15. Spieltag vorbei schoben. Mit gleich fünf Österreichern (Burgstaller, Schöpf, Langer, Gregoritsch und Athletik-Trainer Klaus Luisser) im Team will Schalke auch weiterhin ganz oben dran bleiben. Mit Michael Gregoritsch haben sich die Königsblauen auch im Angriff verstärkt.

In Berlin warten alle auf den FC Bayern München. Jürgen Klinsmann wird sein Team auch ohne Trainerlizenz gut auf den Rekordmeister vorbereiten. Der ehemalige Bundes- und Bayern-Trainer will mit der Hertha in den nächsten Jahren den Münchnern Paroli bieten und den Hauptstadtklub zum großen Kaliber formen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach | Freitag, 20:30 Uhr live

Hertha BSC Berlin vs. FC Bayern München | Sonntag, 15:30 Uhr live

Premier League

In der englischen Premier League steht der 23. Spieltag ganz im Zeichen des Prestigeduells zwischen dem FC Liverpool und Manchester United. Die Red Devils war das einzige Team, dass den Reds ein Unentschieden abknöpfen konnte (1:1). Jürgen Klopp ist mit seinem Team bereits über ein Jahr ungeschlagen und will gegen den Erzrivalen aus Manchester diesmal keine Punkte abgeben.

FC Liverpool vs. Manchester United | Sonntag, 17:30 Uhr live

Primera Division

In Spanien hat man den Supercup-Ausflug nach Saudi Arabien hinter sich gelassen und widmet sich nun wieder dem Punkterennen in La Liga. Real Madrid kehrte als Supercup-Sieger zurück und hat gleich einen harten Brocken vor der Brust. Der FC Sevilla liegt fünf Zähler hinter den Königlichen und würde den Abstand gerne verkleinern.

Real Madrid vs. FC Sevilla | Samstag, 16 Uhr live

