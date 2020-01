Magath nun Fußballchef bei Flyeralarm: "Für Furore sorgen"

Details Montag, 20. Januar 2020 13:15

Felix Magath geht seine neue Aufgabe als Fußballchef der Onlinedruckerei Flyeralarm mit großen Ambitionen an. Er sei "vom ersten Gespräch an begeistert" gewesen, sagte der ehemalige Meistertrainer bei seiner Vorstellung in Würzburg am Montag. Magath wird in seiner neuen Funktion unter anderem die Geschicke des Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers und des österreichischen Erstligisten Admira Wacker mitbestimmen, bei denen das Unternehmen als Sponsor tätig ist. Jetzt Fußballreise buchen!

Felix Magath steigt bei Flyeralarm als Fußballchef ein

"Ich war immer ein Freund davon, etwas zu entwickeln, das kann und werde ich hier tun", sagte der 66-Jährige: "Wir haben mit den beiden Vereinen ehrgeizige Pläne und wollen auch darüber hinaus mit innovativen Ideen und Aktivitäten für Furore sorgen."

Magath wurde am Montag außerdem in Wien österreichischen Medienvertretern vorgestellt. Er soll bei der Onlinedruckerei als "Kopf der Flyeralarm Global Soccer" alle Aktivitäten im sportlichen Bereich bündeln und leiten. Ähnlich wie es Ralf Rangnick im ungleich größeren Red-Bull-Kosmos acht. Flyeralarm ist auch Namensgeber der Frauenfußball-Bundesliga.

SID

